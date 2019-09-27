Оккупанты перебросили в Крым авиаполк истребителей: что известно

Отдельный корабельный истребительный авиаполк северного флота России перебазировался на самолетах МиГ-29К в аннексированный Крым.

Об этом сообщило российское министерство обороны.

По официальной версии оккупантов, это произошло "для отработки техники взлета и посадки самолета с наземного тренировочного комплекса НИТКА".

Отметим, что летчики-истребители совершили полет из Мурманской области в Крым общей протяженностью в 2500 км. В итоге, российские летчики пробудут в оккупированном Крыму около месяца, где пройдут подготовку на тренировочном авиационном комплексе.

Уточняется, что здесь они должны отработать полный цикл подготовки к посадке на авианосец.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Россия готовится к войне за Крым.

Подробнее о воинственных планах России читайте в интервью "Апострофа" с американским генералом Беном Ходжесом: Есть реальная опасность, что Россия пойдет на Одессу.