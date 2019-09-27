Снег и морозы до 10 градусов: синоптики дали прогноз на октябрь

В октябре будет много теплых дней, но морозы и мокрый снег неизбежны.

Об этом сообщает "meteoprog.ua".

Предварительные прогнозы показывают, что в первой половине октября не будет обильных дождей и удержатся солнечные дни с температурой 15-18 градусов по Цельсию. Во второй половине месяца температура упадет и появятся осадки.

Таким образом, будут периоды, когда температура поднимется выше установленной нормы, а также будут дни, когда дневная температура опустится ниже 10 градусов.

В то же время, ночью и утром в большинстве регионов будут заморозки. Локально столбики ртути опустятся до -5ºС. В довершение всего, приток масс арктического воздуха в конце месяца, спровоцирует осадки мокрого снега.

Кроме того, в октябре будут туманы, которые значительно ограничат видимость, до менее 100 метров.

1-10 октября

Первая декада октября будет исключительно теплой в этом году. Дневная температура достигнет максимально +15…+18ºС.

11-20 октября

Вторая декада октября будет более прохладной и сырой. Температура на юге достигнет +14 градусов.

21-31 октября

В третьей декаде октября будет холодно. Ночи будут морозными, а утро очень прохладным. Появятся первые морозы - температура воздуха достигнет максимально +10…+12 градусов, по шкале Цельсия.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупредили о возможности заморозков по ночам в отдельных областях страны.