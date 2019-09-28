Facebook запустил эксперимент с лайками: что хотят изменить в соцсети

Отныне социальная сеть Facebook вслед за Instagram, начала скрывать количество лайков в постах пользователей в Австралии.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что с 27 сентября австралийские пользователи больше не увидят количество лайков или реакций на посту другого человека в Facebook. Ранее такие изменения были испытаны в Instagram в нескольких странах.

В Facebook объяснили, что скрывание лайков является попыткой уменьшить социальное давление среди пользователей. По словам представителей компании, люди по-прежнему смогут видеть количество лайков на своих постах.

"Речь идет о том, чтобы исключить это число из уравнения, чтобы люди могли сосредоточиться на качестве своего взаимодействия и качества контента, а не на количестве симпатий или реакций", - заявила пресс-секретарь Facebook Миа Гарлик.

Помимо того, в компании отметили, что консультировались по этому поводу с экспертами в области психического здоровья и группами против насилия. Они одобрили эту инициативу.

Как сообщал "Апостроф", Facebook изменил алгоритм, отвечающий за сортировку и показ пользователю комментариев под постами.