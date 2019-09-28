Скандал из-за звонка Зеленскому: Трамп сделал истерическое заявление, грубо оскорбив журналистов

Президент США Дональд Трамп назвал журналистов животными и мразями.

Скандальное заявление американский лидер сделал на закрытой встрече с дипломатами.

По словам Трампа, чиновники, которые информацию разведчику, опубликовавшему жалобу на его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, являются шпионами и предателями.

"Вы знаете этих животных в прессе. Они животные, одни из худших человеческих существ, которых вы встречали. Они мрази, многие из них мрази", - сказал он.

Он также попросил журналистов узнать имя чиновника, который передал разведчику информацию.

"Потому что это близко к шпионажу. По сути, этот человек никогда не слышал звонок, он что-то слышал и решил, что он или она, или кто бы то ни было, черт возьми... они почти шпионы", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в социальных сетях опубликовали предвыборный ролик главы Белого дома Дональда Трампа, который в 2020 году хочет баллотироваться в президенты США во второй раз.