С Порошенко, Зеленским и крепким словом: Трамп показал свой предвыборный ролик

В социальных сетях опубликовали предвыборный ролик главы Белого дома Дональда Трампа, который в 2020 году хочет баллотироваться в президенты США во второй раз.

Об этом сообщает ТСН.

Видео основано на "украинском скандале", связанном с возможной коррупцией в компании Burisma, где работал сын главного конкурента Трампа на выборах - экс-вице-президента США Джо Байдена.

В ролике говорится о том, что Байден обещал Украине 1 млрд долларов. Но, мол, эти деньги Киев не получит, пока не уволит генпрокурора (Шокина).

"Ну сукин сын, его уволили!", - говорится за кадром.

На кадрах показаны Байден, бывший в то время премьер-министр Украины Арсений Яценюк, экс-президент Петр Порошенко. Дальше - уже нынешняя история. На видео показана встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет об обещании побороть коррупцию. Далее говорится о проигрыше демократов на выборах и призыв не допустить их победу на предстоящих выборах.

Как сообщал "Апостроф", руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что кандидат в президенты США Джо Байден и его сын Хантер Байден не фигурируют в деле о коррупции в Министерстве экологии.