В "Камеди клаб" мощно пошутили про оппозицию, Путина и Порошенко: видео выступления

Юмористы российского шоу "Камеди клаб" придумали шутки про президента РФ Владимира Путина и экс-главу Украины Петра Порошенко.

Видео опубликовано на канале "Телеканал ТНТ" в YouTube.

Основой смешной миниатюры стал образ совладельца и ведущего радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова. Артисты спели юмористическую песню о Путина и посмеялись над Порошенко. Также высмеяли оппозицию.

Шутка про Порошенко на 04:45 минуте, про Путина - последняя песня

Как сообщал "Апостроф", ранее в выпуске российского юмористического шоу "Камеди клаб" сыграли сценку, в которой посмеялись над строительством Керченского моста в оккупированном Крыму.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства, а ныне нардеп Петр Порошенко попали на забавную фотожабу, на которой они выступили в роли продавцов картошки.