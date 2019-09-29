Больше не надо ждать: в сети показали, во что оккупанты превратили пляжи в Крыму, фото

Внешний вид курортной территории возле Черного моря в оккупированном Крыму не располагает туристов к отдыху.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на Twitter странице RoksolanaToday&Крым.

На снимках из Феодосии можно увидеть, как рабочие устанавливают возле моря на набережной забор, отгораживающий железнодорожные пути.

"Надо больше заборов! Дашь заборов разных! Феодосия, переезд возле галереи Айвазовского, забор по всей набережной будет? В Богом Данной ж. д. пути на набережной. В зоне променада. Вот это будет жуть!", – пишет блогер.

Кроме того, были также опубликованы фото из Коктебеля, где на "закрытом пляже спасение не обеспечивается".

"Коктебель. Уже не надо ждать", – говорится в подписи к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на опустевшие пляжи южного побережья оккупированного Россией Крыма пришла осень и туристов на полуострове от этого не прибавилось.