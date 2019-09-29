RU  UA  EN

воскресенье, 29 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

29 сентября

08:32
На Донбассе ликвидировали двух опасных боевиков ДНР: опубликованы фото
07:59
Больше не надо ждать: в сети показали, во что оккупанты превратили пляжи в Крыму, фото
07:57
Боевики устроили жуткое ЧП с детьми на Донбассе, много пострадавших: детали трагедии
07:48
Десятки людей: в США раскрыли неожиданные данные о разговоре Зеленского и Трампа
07:30
Под Киевом пьяный водитель попытался "покорить" озеро на авто: опубликованы фото
07:20
Победитель "Голосу країни" и "двойник" Брежневой: как прошел 3 выпуск шоу Х-фактор 10
06:33
Осень в Украине: какой будет погода в последнее воскресенье сентября
06:30
Гороскоп на 29 сентября: Козероги решат старую проблему, а Рыб будут манить соблазны
03:34
Свобода по-донецки: в сети наглядно показали изменения до и после войны
02:27
Путин стал персонажем картины в образе насекомого
02:05
Где смотреть онлайн Локомотив - Атлетико: расписание трансляций
01:38
Осталось изобрести колесо: в сети смеются над видео про "передовое" ноу-хау в Донецке
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Больше не надо ждать: в сети показали, во что оккупанты превратили пляжи в Крыму, фото

воскресенье, 29 сентября 2019, 07:59
переглянути новину українською
Фото: RoksolanaToday&Крым

Внешний вид курортной территории возле Черного моря в оккупированном Крыму не располагает туристов к отдыху.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на Twitter странице RoksolanaToday&Крым.

На снимках из Феодосии можно увидеть, как рабочие устанавливают возле моря на набережной забор, отгораживающий железнодорожные пути.

"Надо больше заборов! Дашь заборов разных! Феодосия, переезд возле галереи Айвазовского, забор по всей набережной будет? В Богом Данной ж. д. пути на набережной. В зоне променада. Вот это будет жуть!", – пишет блогер.

Кроме того, были также опубликованы фото из Коктебеля, где на "закрытом пляже спасение не обеспечивается".

"Коктебель. Уже не надо ждать", – говорится в подписи к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на опустевшие пляжи южного побережья оккупированного Россией Крыма пришла осень и туристов на полуострове от этого не прибавилось.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Быть грибам: конец сентября порадует теплом

За два дня 49 трупов: как у Зеленского будут бороться со смертями на дорогах

Первые заморозки и потепление: синоптики рассказали о погоде на неделю

Субсидии -2020: кто останется за бортом, а кому увеличат помощь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: