Появились фото и важное уточнение о гибели лейтенанта Нацгвардии на Донбассе

Доброволец и участник Евромайдана, боец Национальной гвардии Украины Александр Маркив 27 сентября получил на Донбассе тяжелое пулевое ранение и умер во время операции в госпитале.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter блогер под ником aphareus.

Как отмечается, Александр Маркив (позывной "Чумак") скончался в городской больнице Светлодарска.

"27 сентября, около 17:00 в результате вражеского обстрела на Светлодарской дуге получил пулевое ранение лица Маркив Александр Сергеевич ("Чумак"), 38 лет. Александр умер около 19:30 во время операции в Светлодарской городской больницы. Вечная память героям!", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", появились подробности гибели украинского военного Андрея Сторожука на Донбассе в зоне проведения Операции Объединенных сил.