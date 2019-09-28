На Донбассе в бою погиб лейтенант Нацгвардии: фото и фамилия героя

В результате обстрелов со стороны боевиков 27 сентября на Донбассе погиб старший лейтенант Национальной гвардии Украины Александр Маркив.

Как сообщили в пресс-службе Бригады оперативного реагирования Нацгвардии Украины, погибший был активным участником Революции Достоинства, после чего отправился воевать на Донбасс.

"С невыразимой болью сообщаем о гибели нашего собрата. 27 сентября, в зоне проведения ООС в бою с российско-террористическими вооруженными формированиями героически погиб старший лейтенант Национальной гвардии Украины Александр Маркив. Он храбро воевал и сложил свою жизнь, защищая украинский народ", - говорится в сообщении.

Пресс-служба бригады выразила искренние соболезнования семье и родителям воина.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились подробности гибели украинского военного на Донбассе в зоне проведения Операции Объединенных сил.