Названо имя погибшего на Донбассе молодого бойца ВСУ

Появились подробности гибели украинского военного на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил.

По данным Винницкой областной государственной администрации, 24 сентября в результате вражеского обстрела погиб старший солдат Андрей Сторожук,1992 года рождения.

Защитник Украины получил смертельное ранение во время выполнения боевого задания. Он погиб от выстрела снайпера в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области.

"Огнестрельное ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении местных властей.

Похороны бойца пройдут в его родном селе Педосы Хмельницкого района 26 сентября.

Известно, что у погибшего украинского военного остался сын 2017 года рождения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что руководство России не собирается договариваться с Украиной о мире на Донбассе без "особого статуса" для оккупированных территорий.