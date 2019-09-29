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Под Киевом пьяный водитель попытался "покорить" озеро на авто: опубликованы фото

воскресенье, 29 сентября 2019, 07:30
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В субботу, 28 сентября, в Борисполе водителю автомобиля не удалось войти в поворот и он вылетел через отбойник в водоем.

Соответствующие фото публикует "Киев Оперативный".

Результаты теста на алкоголь водителя авто показали, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Инцидент произошел на улице Широкой.

"Улица Широкая в Борисполе имеет коварную название, поскольку на самом деле широкой не является. Но что это бухому водителю? Он прочитал, что широкая и решил с размахом зайти в вираж. Не удалось - пробил отбойник и нырнул в воду. Потом еще что-то там "жужал" и пытался уехать, но застрял еще больше", – говорится в сообщении.

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 25 сентября в Киеве произошло жуткое ДТП с участием большегрузной фуры и нескольких авто, в результате чего водителя грузовика зажало в кабине.

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