В Киеве произошло жуткое ДТП с фурой: первые подробности, фото и видео с места

В среду, 25 сентября, произошло жуткое ДТП с участием большегрузной фуры и нескольких авто, в результате чего водителя грузовика зажало в кабине.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.
"Очередное страшное ДТП с участием фуры в Киеве в районе метро "Черниговская". По предварительной информации, со слов свидетелей: фура зацепила пару автомобилей, черкнула отбойник, вылетела на трамвайные пути, влетела в столб", - говорится в сообщении.
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Видео момента извлечения водителя фуры с кабины. Находится в сознании. Службам Спасения удалось оперативно извлечь пострадавшего: Напомним: Очередное страшное #ДТП с участием фуры в Киеве в районе метро Черниговская По предварительной информации, со слов свидетелей Фура зацепила пару автомобилей, черкнула отбойник, вылетела на трамвайные пути, влетела в столб. Кабина тяжеловеса превратилась в груду металла, водителя извлекает МЧС, медики оказывают всевозможную помощь пострадавшему, которого зажало в кабине. Информация о происходящем пока не точная, детали и состояние пострадавшего устанавливаем. На месте всевозможные службы. Присылайте ваши фото/видео @dtp.kiev.ua @dtp.ua @dtpkievua
Уточняется, что кабина большегрузного транспорта в результате удара превратилась в груду металла. На данный момент водителя, которого зажало в кабине, извлекают спасатели, а медики оказывают помощь.
Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом произошло страшное ДТП с грузовиком и автобусом, в результате чего пострадали три человека.