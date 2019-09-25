В Киеве произошло жуткое ДТП с фурой: первые подробности, фото и видео с места

В среду, 25 сентября, произошло жуткое ДТП с участием большегрузной фуры и нескольких авто, в результате чего водителя грузовика зажало в кабине.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.

"Очередное страшное ДТП с участием фуры в Киеве в районе метро "Черниговская". По предварительной информации, со слов свидетелей: фура зацепила пару автомобилей, черкнула отбойник, вылетела на трамвайные пути, влетела в столб", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кабина большегрузного транспорта в результате удара превратилась в груду металла. На данный момент водителя, которого зажало в кабине, извлекают спасатели, а медики оказывают помощь.

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Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом произошло страшное ДТП с грузовиком и автобусом, в результате чего пострадали три человека.