Где же караваны авто? В сети показали, что на самом деле творится на Крымском мосту

В сети не устали смеяться над путинским мостом через Керченский пролив.

Несмотря на все заявления оккупационных властей Крыма о том, что по мосту постоянно в обеих направлениях едут тысячи автомобилей, на самом деле здесь все куда печальнее.

Судя по свежим опубликованным кадрам с моста видно, что автомобили по нему практически не ездят. Также не было здесь активного движения и в разгар курортного сезона.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Россия устроила новые испытания Крымского моста и опозорилась.

Также проектировщикам Керченского моста указали на серьезный просчет.

Подробнее о скандалах вокруг строительства Керченского моста, читайте в материале "Апострофа": Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет.