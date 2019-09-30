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В Киеве трамваи поймали водителя-неумеху в ловушку: все остановилось

понедельник, 30 сентября 2019, 20:08
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Из-за нерасторопного водителя в Киеве парализовано движение трамваев по двум маршрутам.

Фото дорожно-транспортного происшествия опубликованы в соцсетях.

ДТП случилось, когда водитель легкового автомобиля пытался проскочить мимо движущихся навстречу друг другу трамваев 14 и 15 маршрутов. В результате он оказался буквально зажат между встречными составами.

"Месть трамваев", "Как таким д*билам вообще права выдают, они же вообще не знают ни правил, ни знаков", - комментируют ДТП, которое парализовало движение столичного электротранспорта, пользователи соцсетей.

Как сообщал "Апостроф", произошло жуткое ДТП с участием большегрузной фуры и нескольких авто, в результате чего водителя грузовика зажало в кабине.

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