Встречали на коленях: появились видео прощания с погибшим на Донбассе лейтенантом Нацгвардии

В Обухове провожали в последний путь добровольца и участника Евромайдана, бойца Национальной гвардии Украины Александра Маркива, который 27 сентября получил на Донбассе тяжелое пулевое ранение и умер во время операции в госпитале.

Погибшего героя жители города встречали на коленях, на прощание с украинским военным пришли сотни человек.

"Обуховщина на коленях встретила своего воина с войны!!! Вчера в воскресенье Саша Маркив вернулся домой! В гробу... Прощание с героем состоится сегодня 30 сентября в 10:00 в Обухове в церкви возле школы номер три. У воина остались без жена и сын которому 9 лет", - сообщили местные активисты.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", появились подробности гибели украинского военного Андрея Сторожука на Донбассе в зоне проведения Операции Объединенных сил.