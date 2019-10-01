В Украине стартовал осенний призыв в армию: кто может получить освобождение и отсрочку

В Украине во вторник, 1 октября стартовал осенний призыв в армию, куда в этом году планируют призвать около 15 000 человек.

"24 канал" опубликовал в соцсетях инфографики с пояснением, кто может получить отсрочку либо освобождение от службы.

Таким образом, полное освобождение от армии могут получить граждане Украины, которые:

- признаны по состоянию здоровья негодными к военной службе;

- достигли 27-летнего возраста (на день отправления на срочную службу);

- которые до приобретения гражданства Украины прошли службу в других государствах;

- выполнили обязанности службы в военном резерве в течение сроков 1 и 2 контрактов;

- которым после окончания высших учебных заведений присвоены военные (специальные) звания офицерского (начальственного) состава;

- осужденные за совершение преступления к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;

- призывники, чьи близкие родственники погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных.

Как сообщал "Апостроф ранее военные озвучили план набора в армию..