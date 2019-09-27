В Украине стартует осенний призыв в армию: военные озвучили план

С 1 октября в Украине начинается осенний призыв на срочную службу, который будет продолжаться до 31 декабря.

Как сообщается на Facebook странице Национальной гвардии Украины, на военную службу планируют набрать всего около 15 тысяч человек, из них в Нацгвардию – 4400.

В частности, в Киеве на срочную военную службу призовут 634 человека.

"На сегодня плановое задание для Киева составляет 634 человека, из которых в Вооруженные силы Украины будет призвано 407 человек, Национальная гвардия - 160, Государственная пограничная служба - 39, и Государственная специальная служба транспорта Украины - 28 человек", – рассказал на брифинге военный комиссар Киевского городского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин.

Он также добавил, что всего призыву на срочную службу в Киеве подлежат 53133 человека.

"Были вручены повестки 37629 гражданам города Киева, которые должны появиться в военном комиссариате, пройти медицинскую комиссию для определения годности к срочной службы", - отметил комиссар.

В то же время он отметил, что традиционно явка граждан, подлежащих призыву, остается крайне низкой.

Что касается других областей, то в Харьковской области планируют набрать в рамках этого призыва 1300 человек. Как сообщили в областной государственной администрации, в каждом районе города и области уже работают призывные комиссии. По словам военного комиссара Харьковской области Юрия Калгушкина, военнообязанные в течение 10 дней после старта призыва должны появиться в комиссариат независимо от того, пришла им повестка или нет.

В Сумской области плановое задание по призыву составляет 546 человек, в том числе для ВСУ – 310 призывников, для Нацгвардии – 156, для Государственной пограничной службы – 46, для Государственной спецслужбы транспорта – 34.

Из Ивано-Франковской службы будет направлено 460 призывников, из них в ВСУ – 285 человек, в Нацгвардию – 130 человек.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал о планах по полному переходу ВСУ на контракт.