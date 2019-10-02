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Курица вместо тризуба: появилась мощная карикатура на скандальную формулу по Донбассу

среда, 02 октября 2019, 17:01
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В соцсетях отреагировали на инициативу мирного урегулирования на Донбассе, известную как "формула Штайнмайера", показательной карикатурой.

Аллегорическую визуализацию последствий "мира" на Донбасе изобразил известный художник Максим Паленко.

Карикатура, на которой изображен малый государственный герб Украины тризуб, который перекрашивают на российского двуголового орла, быстро разошлася в соцсетях.

"Вместо тысячи слов", "очень метко", - комментируют пользователи эту показательную картинку.

"ЗЕ электорат читать не любит, порой не умеет. Так вот им коротко и в "картинках", чтобы понимали, что они скотыняки наголосовали. Максим Паленко очень тонко, как все художники, это чувствует. Макс, спасибо за смелую гражданскую позицию", - пишут в отзывах на карикатуру.

Как раньше сообщал "Апостроф", по результатам соцопроса, "формула Штайнмайера" не нашла поддержку у большинства опрошенных граждан.

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