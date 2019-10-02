Украинские морпехи присоединились к флешмобу Tetris Challenge: сеть в восторге от фото

Украинские пехотинцы присоединились к всемирно известному флешмоба Tetris Challenge, начало которому положили швейцарские полицейские.

Соответствующее фото опубликовал фонд "Вернись живым" в Facebook.

Снимок ниже был сделан камерой квадрокоптера, купленного волонтерами фонда.

"В обычные дни морпехи используют коптер, чтобы зафиксировать передвижения врага и его техники, а сегодня с помощью "воздушных глаз" демонстрируют, которое "рабочие принадлежности" используют на войне", - рассказали в фонде.

Напомним, флешмоб Tetris Challenge начался в начале сентября. Первыми его запустили полицейские из швейцарского Цюриха, чтобы рассказать о своей работе. В рамках челленджа полицейские, спасательные службы, медики и другие пользователи соцсетей выкладывают свое рабочие принадлежности как элементы игры "Тетрис" и ложатся рядом с ними.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские копы и спасатели присоединились к Tetris Challenge.