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В Киеве поймали банду опытных мошенников, менявших людям валюту: опубликованы фото

среда, 17 июля 2019, 06:55
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В Киеве задержали троих злоумышленников, которые выманили у гражданина 15 тысяч долларов под предлогом обмена валюты.

Как сообщают столичные правоохранители, мошенники искали клиентов, которые хотели обменять валюту, через интернет. Там они предлагали курс выше рыночного.

11 июля во время встречи со своей жертвой преступники получили 15 тысяч долларов и передали клиенту два пакета с банкнотами по 200 гривен на общую сумму 400 тысяч гривен.

Выяснилось, что лишь незначительная их часть оказались настоящими, а остальные – подделка.

Потерпевший запомнил автомобиль, на котором приехали злоумышленники и сообщил о случившемся в полицию. В этот же день преступников удалось задержать.

Всем троим объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц).

Интересно, что двое мошенников являются обвиняемыми в еще одном уголовном производстве по факту совершения пяти аналогичных преступлений.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве пять маленьких котят стали жертвами немыслимой жестокости.

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