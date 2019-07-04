В Киеве поймали банду телефонных мошенников: опубликованы фото

Киевские правоохранители задержали аферистов, которые звонили жителям города и обманными путями вымогали с них деньги.
Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, мошенники по телефону говорили, что родственник человека попал в больницу или полицию после ДТП и требовали деньги с жертв.
Задержание прошло после передачи денежных средств от потерпевших по улице Урловская.
Также сообщество опубликовало имена задержанных:
1. Погорелый Руслан, 1974 года рождения, ранее неоднократно судимый. Забирал деньги у жертв.
2. Горбачева Ольга, 1984 года рождения, ранее не судима. Звонила потерпевшим.
3. Троценко Руслан, 1976 года рождения, ранее неоднократно судимый.
По предварительным данным, они выманили у последней жертвы почти 4 тысячи долларов.
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