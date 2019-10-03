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Может быть опасно для здоровья: Супрун интересно потроллила Киву после скандала в Раде

четверг, 03 октября 2019, 22:45
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Фото: Минздрав

Бывшая и. о министра здравоохранения Ульяна Супрун интересно потроллила нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву, которого поймали за пикантным занятием в Раде.

Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook.

Так, Супрун решила поведать украинцам, что "мастурбация - это неизбежная составляющая нормального психосексуального развития", но предупредила, что в некоторых условиях она может быть опасна для здоровья.

"Иногда мастурбация начинает иметь компульсивный характер, например хватание за гениталии на рабочем месте. Такое поведение, очевидно, не поддается волевому контролю, а человек не осознает негативных последствий действий. Когда люди делают сексуальные поступки, хотя те представляют потенциальную угрозу: заражение ВИЧ и другими болезнями, передающимися половым путем, испытывают репутационные потери, теряют время и деньги, теряют производительность, нарушают законы, и это становится приоритетом жизни, это называется сексуальная зависимость", - заявила она.

Стоит отметить, что на ее пост бурно отреагировали в сети, оценив уровень троллинга.

Как сообщал "Апостроф", ранее Илья Кива прокомментировал видео, на котором он якобы мастурбирует в Раде.

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