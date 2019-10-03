RU  UA  EN

пятница, 4 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 октября

15:22
"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета: интересные фото из Рады
15:15
"Слуга народа" сделал громкое заявление про роль Кремля в создании закона о статусе Донбасса
15:00
Картину Бэнкси продали за рекордную сумму: ею художник высмеял британский парламент
14:38
Уже дома: Лукашенко освободил украинского журналиста, осужденного за шпионаж
14:38
Восхищаюсь способностями мужа: Брежнева ответила на слухи об измене Меладзе
14:35
Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире: онлайн трансляция
14:17
Путин-бандеровец: известный карикатурист ярко отреагировал на его слова про Украину
14:13
Студентки актерской школы обвинили известного актера в сексуальной эксплуатации
13:55
Ани Лорак приехала в Киев и заговорила на украинском
13:42
Испытывает постоянные боли: Елизавета II нуждается в операции
13:40
"Слуги народа" решили создать новую группу в Раде: эксклюзивные фото
13:29
Бездушный нудист: появились скандальные данные про члена нового ЦИК от партии Зеленского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Не продавайте землю иностранцам: эксклюзивные фото митинга у стен Рады

четверг, 03 октября 2019, 12:09
переглянути новину українською

В четверг, 3 октября, активисты собрались около Верховной Рады в Киеве, чтобы протестовать против продажи сельскохозяйственных земель иностранцам.

Об этом сообщает информационное агентство "Укринформ".

По словам организаторов акции, к стенам ВР вышли аграрии, представители громад и неравнодушные граждане из всех регионов страны. Митингующие просят властей отозвать законопроект № 2178, который предусматривающего продажу гражданам других стран украинских земель сельскохозяйственного назначения.

Как отмечают участники протеста, законопроект надо отправить на доработку с привлечением представителей агросектора и общественности.

"Мы призываем правительство начать диалог. Главные требования, которые сегодня будут - это отозвать этот законопроект, убрать юридических лиц, которые могут скупать сельскохозяйственные земли, а также принять закон о референдуме по народной инициативе. Как распоряжаться ею (землей - ред.), должен решать сам народ в ходе всеукраинского референдума", - заявил замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 1 октября, в разных городах Украины жители вышли на протесты против "формулы Штайнмайера".

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дождевые и холодные выходные: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Мы победили, но нас "сливают": как в ОРДЛО встретили "формулу Штайнмайера"

Уже и не избранник, а замашки все барские: как бывший нардеп Кривохатько фермера покалечил

В пятницу будет конец: синоптики рассказали о погоде на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: