Не продавайте землю иностранцам: эксклюзивные фото митинга у стен Рады

В четверг, 3 октября, активисты собрались около Верховной Рады в Киеве, чтобы протестовать против продажи сельскохозяйственных земель иностранцам.

Об этом сообщает информационное агентство "Укринформ".

По словам организаторов акции, к стенам ВР вышли аграрии, представители громад и неравнодушные граждане из всех регионов страны. Митингующие просят властей отозвать законопроект № 2178, который предусматривающего продажу гражданам других стран украинских земель сельскохозяйственного назначения.

Как отмечают участники протеста, законопроект надо отправить на доработку с привлечением представителей агросектора и общественности.

"Мы призываем правительство начать диалог. Главные требования, которые сегодня будут - это отозвать этот законопроект, убрать юридических лиц, которые могут скупать сельскохозяйственные земли, а также принять закон о референдуме по народной инициативе. Как распоряжаться ею (землей - ред.), должен решать сам народ в ходе всеукраинского референдума", - заявил замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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Как сообщал "Апостроф", во вторник, 1 октября, в разных городах Украины жители вышли на протесты против "формулы Штайнмайера".