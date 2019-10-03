RU  UA  EN

пятница, 4 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 октября

15:00
Картину Бэнкси продали за рекордную сумму: ею художник высмеял британский парламент
14:38
Восхищаюсь способностями мужа: Брежнева ответила на слухи об измене Меладзе
14:13
Студентки актерской школы обвинили известного актера в сексуальной эксплуатации
13:55
Ани Лорак приехала в Киев и заговорила на украинском
13:42
Испытывает постоянные боли: Елизавета II нуждается в операции
13:25
Боятся Украину: Португалия едет в Киев за тяжелой победой
13:21
Сохранить брак - самое смелое решение: Хиллари Клинтон вспомнила об измене мужа
12:40
Маша Ефросинина откровенно рассказала, что была жертвой насилия в отношениях
12:04
Помощница Роберта Де Ниро хочет отсудить у него 12 миллионов за сексизм
12:03
Свитолина потерпела поражение в четвертьфинале супертурнира
11:44
Кайли Дженнер отреагировала на слухи о расставании с бойфрендом из-за нового романа
11:25
Свитолина - Бертенс - 0:2 полное видео матча
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скоро будут рождаться мутанты: в сети показали пугающие видео из Запорожья

четверг, 03 октября 2019, 07:30
переглянути новину українською

Жители Запорожья жалуются на дым из труб заводов, расположенных в черте города, и на ухудшение экологической ситуации.

Соответствующие видео они публикуют в социальных сетях.

В частности, на Instagram странице zptoday было размещено видео, которое сняли очевидцы на улице Калибровой, что в Заводском районе города.

Другое видео было опубликовано на странице в Instagrma its_zp. Оно было снято на одном из многоэтажных домов в районе Гагарина.

"Дышим глубже! Как думаете, где эколаборатория и почему не принимаются никакие меры?", – пишет автор видео.

В комментариях другие жители города также присоединились к негодованию по поводу ухудшающейся экологии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", жители поселка Малиновка, в Чугуевском районе Харьковской области, жалуются на едкий дым, который на протяжении нескольких недель накрывает их дома.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дождевые и холодные выходные: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Мы победили, но нас "сливают": как в ОРДЛО встретили "формулу Штайнмайера"

Уже и не избранник, а замашки все барские: как бывший нардеп Кривохатько фермера покалечил

В пятницу будет конец: синоптики рассказали о погоде на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: