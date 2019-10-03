Скоро будут рождаться мутанты: в сети показали пугающие видео из Запорожья

Жители Запорожья жалуются на дым из труб заводов, расположенных в черте города, и на ухудшение экологической ситуации.

Соответствующие видео они публикуют в социальных сетях.

В частности, на Instagram странице zptoday было размещено видео, которое сняли очевидцы на улице Калибровой, что в Заводском районе города.

Другое видео было опубликовано на странице в Instagrma its_zp. Оно было снято на одном из многоэтажных домов в районе Гагарина.

"Дышим глубже! Как думаете, где эколаборатория и почему не принимаются никакие меры?", – пишет автор видео.

В комментариях другие жители города также присоединились к негодованию по поводу ухудшающейся экологии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", жители поселка Малиновка, в Чугуевском районе Харьковской области, жалуются на едкий дым, который на протяжении нескольких недель накрывает их дома.