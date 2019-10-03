В депрессивный город в Крыму прилетел "привет" от украинских патриотов: видео акции

Украинские волонтеры – разведчики на воздушном транспорте приняли решение сбросить листовки об Украине над Армянском в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Они распечатали тысячи листовок, сумели прилететь незамеченными к Армянску и сбросили документы вниз. Отмечается, что военные силы оккупантов не заметили воздушного судна украинских волонтеров.

"Хваленые радиоэлектронные комплексы российского военпрома оказались бессильными перед обычными радиолюбителями", - говорится в сюжете.

Как сообщал "Апостроф", в конце сентября стало известно, что многие жители Армянска в оккупированном Крыму, пострадавшего от экологической катастрофы на химическом заводе, собираются покинуть город, поскольку в воздухе снова чувствуется ядовитый запах испарений от отстойника кислоты. Жители сообщили, что уровень загрязнения воздуха снова превысил допустимые нормы. Люди, как и в прошлом году, начали задыхаться и кашлять.