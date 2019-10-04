В партии Зеленского отличились заявлением о ветеранах войны на Донбассе: в сети волна гнева

Пользователи сети выразили недовольство из-за предложения отменить льготы для контрактников и ветеранов АТО.

Об этом сообщает депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова на своей странице в Facebook.

По ее словам, партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарнисть" использует нужды ветеранов для создания политического буллинга в пользу своей политической силы.

Третьякова отметила, что партия посягает на налоги населения, которое получает минимум, а также маленькие пенсии.

"Цель фракции ЕС одна: расшатывать ситуацию в стране, сдерживая во всякий способ экономическое развитие. Развитие, которое единственное может улучшить наше социальное положение", - написала она.

Пользователей сети разозлил такой пост, который они прокомментировали.

Как сообщал "Апостроф", новые договоренности по Донбассу уже вызвали волну истерии в социальных сетях.