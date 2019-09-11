​Сколько стоит новый iPhone 11 и где его купить в Украине: фото и характеристики

Стоимость флагманского телефона американской компании Apple - iPhone 11 - стартует с $699 за единицу, цена самого дорогого iPhone 11 Pro Max приближается к $1500.

Об этом пишет РБК-Украина.

Так, цена iPhone 11 (64/128/256 Гб) составит $699/749/849, iPhone 11 Pro (64/256/512 Гб) - $999/1149/1349, iPhone 11 Pro Max (64/256/512 Гб) - $1099/1249/1449.

Стоимость новинок в этот раз оказалась ниже чем в прошлом году. Так, стоимость базовой комплектации iPhone Xr на момент презентации cоставляла $749, iPhone Хs - $999, iPhone Хs Max - $1099.

Бюджетная версия телефона оснащена LCD-дисплеем диагональю 6,1 дюймов. Отличительной особенностью модели стал блок основной камеры из двух объективов по 12 Мп.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получили блок из трех камер по 12 Мп, который позволяет создавать сверхширокоугольные снимки.

Все смартфоны 11-й серии имеют быстродействующий процессор нового поколения А13, улучшенную функцию Face ID, высокую автономность.

Первыми купить новые Phone 11 смогут жители США, государств западной Европы, Сингапура, Японии и ряда других стран.

В Украине сроки начала продаж новинок Apple в прошлые годы сдвигались ориентировочно на месяц от официальной даты. Таким образом, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max украинцы смогут приобрести в конце октября 2019.

Ряд украинских интернет-магазинов уже открыл предварительный заказ на iPhone 11, однако цена смартфонов будет выше их стоимости на американском рынке.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликованы сотни фотожаб, которыми высмеяли внешний вид и стоимость гаджета.