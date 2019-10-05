В Киеве жестоко отомстили владелице белоснежного авто: опубликованы фото "послания"

В субботу, 5 октября, на парковке возле торгового центра "Ривер Молл" в Киеве заметили автомобиль, который был "изукрашен" странными надписями и рисунками.

Соответствующее фото было опубликовано на Facebook странице "ДТП Украины".

Инцидент произошел в районе Осокорки. На снимке можно увидеть белый автомобиль, на капот которой неизвестный красной краской нанес импровизированное изображение полового члена. На одной стороне машины неизвестный также написал: "С*ка дура". На другой: "Прости".

"Ниче так тюнинг", "Зато не угонят", "Машину жалко", "Креативненько", – пишут в комментариях пользователи социальной сети.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве пешеходы жестоко наказали водителя, который нарушил ПДД и неправильно припарковал свой элитный автомобиль.