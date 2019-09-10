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Придется заплатить: в Киеве жестко наказали "героя парковки", фото

вторник, 10 сентября 2019, 19:53
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В Киеве пешеходы жестоко наказали водителя, который нарушил ПДД на элитном автомобиле.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел по адресу улица Антоновича, 81. Люди отомстили водителю за неправильно припаркованную машину.

""Карма" в виде сломанного бампера настигла водителя Range Rover (BH0080HP) за парковку в месте, которое должно было служить для перехода пешеходов", - написали в сети.

Напомним, в Киеве "герою парковки", который оставил свое авто в неположенном месте, устроили неприятный "сюрприз". Судя по снимку, на одно из колес авто "героя парковки" установили блокиратор. Таким образом, до разговора с охранником владелец машины никуда уехать не сможет.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве хам на элитном авто нагрубил девушке за замечание о парковке его машины.

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