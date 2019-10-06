Украину в начале октября начало засыпать снегом: яркие фото

На западе Украины в горах выпал снег, а в интернете поделились яркими фотографиями.

Снимки опубликовали в социальных сетях.

"В Карпатах выпал и продолжает падать снег. Драгобрат, Захар Беркут, Тростян и Буковель белый", - написали в сети.

Пользователи еще разметили фото с заснеженного Буковеля и Драгобрата. Также зима наступила на Говерле, где снега еще не много, но осадки есть.

Как ранее сообщал "Апостроф", синоптики предупреждали украинцев, что в октябре будет много теплых дней, но морозы и мокрый снег неизбежны. Во второй половине месяца температура упадет и появятся осадки.

Напомним, что в Киеве в конце сентября неожиданно зацвели каштаны, которые считаются символом украинской столицы.