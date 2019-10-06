Ветеран АТО резко высказался об отмене льгот и назвал свою зарплату на фронте

Офицер ВСУ по прозвищу "Ночной Сталкер" выразил недовольство возможной отменой льгот для украинских военных.

На своей странице в Facebook он написал, что за месяц нахождения на передовой в 2014 году он получал 3750 гривен.

"Простите, честные налогоплательщики, готов вернуть. Ну не сразу, правда, но понемногу отдам, слово даю", - написал он.

Боец также ответил нардепу от "Слуги народа" Галине Третьяковой, которая отличилась скандальной инициативой по льготам. Он написал, что "никогда ничего не просил" и готов запросто отказаться от льгот, которые положены ветеранам боевых действий на востоке Украины.

Как сообщал "Апостроф", новые договоренности по Донбассу уже вызвали волну истерии в социальных сетях.