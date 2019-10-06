Земля горела под ногами: ветеран АТО взбудоражил сеть рассказом об адских боях на Донбассе

Очередной украинский военный раскритиковал заявление нардепа от "Слуги народа" о том, что в Украине могут пересмотреть льготы для ветеранов АТО.

В Facebook он рассказал о том, что ему пришлось пережить во время боевых действий на востоке Украины.

Так, он рассказал историю, когда бойцы во время очередного боя не захотели разбивать переднее стекло в автомобиле, чтобы потом не платить за него. При этом он описал все происходящее во время противостояния с боевиками.

Напомним, что также против такой инициативы высказался офицер ВСУ по прозвищу "Ночной Сталкер". На своей странице в Facebook он написал, что за месяц нахождения на передовой в 2014 году он получал 3750 гривен. Также он сказал, что готов отказаться от льгот.