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Два варианта: у Зеленского рассказали, какое будущее ждет боевиков на Донбассе

понедельник, 07 октября 2019, 14:05
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Боевики на Донбассе в ходе реинтеграции оккупированных территорий будут свободны в выборе дальнейшей судьбы – если они являются российскими наемниками, то смогут вернуться в Россию, если украинскими гражданами – должны будут доказать свою невиновность в тяжелых правонарушениях, после чего будут полностью восстановлены в своих правах.

Об этом сообщил глава комитета Рады по иностранным делам Богдан Яременко в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что россияне на Донбассе являются "проблемой России" и если они решат отдать оружие и продолжить мирно жить в Украине – то власть готова их оставить.

Также Яременко пояснил, что украинское правительство не даст переформатировать армейские корпуса боевиков ЛНР-ДНР в местную "милицию".

"Минские договоренности говорят о "народной милиции". В любом случае, это не формирования с пулеметами, минометами, танками и т.д. Речь не идет о том, чтобы так называемые первый и второй армейские корпуса, которые находятся в ОРДЛО, превратились в "народные милиции", - заметил депутат.

Яременко отметил, что местные жители на Донбассе не будут лишены права работать в правоохранительных органах. По его словам, украинская власть намеревается бороться не с людьми, а с самим явлением незаконных вооруженных формирований.

"Местное население, граждане Украины, смогут иметь право участия в работе определённых правоохранительных структур. И логично, что у них будет предусмотренное для этого оружие. Но там не должно быть никаких формирований, которые неподконтрольны, неподотчетны и не под командованием украинской власти", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в МИД заверили, что в документе, где описаны основные пункты "формулы Штайнмайера", под которой подразумевается закон об особом статусе на Донбассе, нет ни слова об амнистии боевиков.

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