Нет ни слова об амнистии: в МИД раскрыли детали "формулы Штайнмайера"

В документе, где описаны основные вехи "формулы Штайнмайера", под которой подразумевается закон об особом статусе Донбасса, нет ни слова об амнистии боевиков.

Об этом в интервью Громадському заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Нет ни одного слова об амнистии. Только соотношение между проведением выборов и временным применением закона об особом статусе. А также постоянное применение закона об особом статусе, если ОБСЕ скажет, что выборы прошли правильно, честно и прозрачно. Если ОБСЕ говорит, что нет - очевидно, что закон не приобретает постоянной силы. Вот и все", - отметил он.

Напомним, ранее эксперты рассказали, чем могут обернуться выборы в ОРДЛО. Некоторые даже не исключают угрозу третьего Майдана, если главари боевиков будут баллотироваться на выборах и получат победу.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Выборы в ОРДЛО: почему России придется уступить, но в результате – выиграть.