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Мечтания Зеленского показали яркой карикатурой: сеть в восторге

понедельник, 07 октября 2019, 16:54
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Известный карикатурист Сергей Елкин высмеял президента Украины Владимира Зеленского, который недавно стал героем искрометной фотожабы с участием белорусского лидера Александра Лукашенко, в новой забавной карикатуре.

Ее художник опубликовал на своей странице в Facebook.

На ней можно увидеть мечтательного Зеленского, который задумался над очень важным для себя вопросом: "Кого бы сделать президентом США?"

В сети тут же поддержали талант Елкина волной комментариев, которые не были обделены саркастическим отношением к происходящему.

"Тонко", "Как живой", "У Путина спросите, вот кто слухи распространяет пусть отвечает - видишь как все вывернули, опять многоходовочка???" – пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее встречу Зеленского и Лукашенко в Житомире в пятницу, 4 октября, показали в шуточной нарезке.

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