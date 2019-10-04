Бацька может и колхозник: в сети показали яркую карикатуру на Зеленского и Лукашенко

Встречу, состоявшуюся в рамках второго форума регионов Украины и Беларуси в Житомире, с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента Беларуси Александра Лукашенко, который во время нее уже отличился шуткой о президенте России Владимире Путине, высмеяли яркой карикатурой.

Ее опубликовали в Telegram-канале КСТАТИ.

На ней 65-летний Лукашенко поучает 41-летнего Зеленского, отмечая, что за свою политическую карьеру ему удалось вести сотрудничество на международной арене с четырьмя украинскими президентами.

Как сообщал "Апостроф", ранее встречу Зеленского и Лукашенко показали в шуточной нарезке.

Также стало известно, о чем говорили Зеленский и Лукашенко в Житомире. В частности, выяснилось, что Зеленский и Лукашенко готовят обмен подозреваемыми в шпионаже.