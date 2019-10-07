На Донбассе загадочно погиб известный боевик ДНР: фото свежего "груза 200"

В четверг, 3 октября, боевик так называемой ДНР, Роман Бриевский по кличке "Брил", умер при невыясненных обстоятельствах после визита к местным "правоохранителям".

Об этом в своем Telegram-канале сообщает блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

По информации, которую публикуют в социальных сетях знакомые боевика, он умер в Донецке при визите в местный так называемый "Отдел по борьбе с организованной преступностью". Как утверждается, причиной смерти стала якобы сердечная недостаточность.

Роман Бриевский родился в поселке Пески, Донецкой области. Участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2014 года, организовывал "референдум" у себя в поселке, служил в войсках боевиков командиром взвода.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 3 сентября, в зоне действия Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован российский боевик, Анатолий Бабошин по кличке "Бард".