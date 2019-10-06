Кличка "Бард": в сети показали фото командира боевиков из Брянска, ликвидированного на Донбассе

В четверг, 3 сентября, в зоне действия операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован российский боевик, Анатолий Бабошин по кличке "Бард".

Об этом в социальных сетях сообщают "сослуживцы" боевика.

Бабошин был членом незаконного вооруженного формирования "Патриот" и так называемого российского "Союза добровольцев Донбасса".

По информации сайта "Миротворец", Анатолий Бабошин родился в 1982 году в российском городе Брянск. Там же учился и вырос. Военную службу проходил в России в 2004-2005 году.

Судя по тому, что пишут боевики на своих ресурсах в социальных сетях, Бабошин был важным командиром в структуре незаконных вооруженных формирований, тренировал и обучал других боевиков.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о смерти командира боевиков ДНР Максима Верещаги с позывным "Малыш".