Остались только медузы: опубликованы интересные фото пляжей в Крыму

На популярных у туристов пляжах оккупированного Крыма в начале октября людей нет вообще, остались исключительно медузы.

Об этом сообщила блогер Roksolana Today & Крым у себя на странице в Twitter.

"Щелкино. Медузы остаются зимовать", - отметила блогер.

Также она опубликовала фото, на котором видно безлюдное побережье полуострова. При этом береговая линия буквально усеяна трупами медуз, их тут около полусотни на участке пляжа в пятнадцать метров. Также заметно, что погода еще способствует отдыху – небо ясное, а скорость ветра умеренная.

Как сообщал "Апостроф", ранее очевидцы сообщили, что 2 октября на мосту из оккупированного Крыма в Россию вечером в районе часа пик не было замечено ни одной машины. Блогер опубликовала соответствующие фото с пустого дорожного полотна незаконно построенного россиянами моста.