Путин в день рождения засветился в лесу с топором и шишками: сеть рассмешили видео

Пользователей сети насмешило видео с президентом РФ Владимиром Путиным в лесу в его день рождения.
Об этом сообщает российский пропагандист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.
"Путин накануне дня рождения побывал в сибирской тайге, где наслаждался осенней природой", - процитировал он слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Также он разместил видео, как Путин встретил день рождения в горах над Енисеем.
«Серьезный аппарат!»: Путин и топор Шойгу pic.twitter.com/rx9U2HjQ9p— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 6, 2019
"Мы высоко над облаками. Намного выше облаков. Супер!", - сказал президент РФ.
В лесу он нашел гриб с шишкой и показал его на камеру.
«Давайте покажу»: Путин нашел гриб с шишкой в центре, шишку забрал на память pic.twitter.com/6Q6KYWYHbP— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 7, 2019
Пользователи сети высмеяли прогулку Путина.
Как сообщал "Апостроф", в то время как по всей России проходили массовые протесты, президент РФ Владимир Путин разъезжал на байке в аннексированном Крыму.