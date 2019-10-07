Путин в день рождения засветился в лесу с топором и шишками: сеть рассмешили видео

Пользователей сети насмешило видео с президентом РФ Владимиром Путиным в лесу в его день рождения.

Об этом сообщает российский пропагандист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

"Путин накануне дня рождения побывал в сибирской тайге, где наслаждался осенней природой", - процитировал он слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Также он разместил видео, как Путин встретил день рождения в горах над Енисеем.

"Мы высоко над облаками. Намного выше облаков. Супер!", - сказал президент РФ.

В лесу он нашел гриб с шишкой и показал его на камеру.

«Давайте покажу»: Путин нашел гриб с шишкой в центре, шишку забрал на память pic.twitter.com/6Q6KYWYHbP — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 7, 2019

Пользователи сети высмеяли прогулку Путина.

Как сообщал "Апостроф", в то время как по всей России проходили массовые протесты, президент РФ Владимир Путин разъезжал на байке в аннексированном Крыму.