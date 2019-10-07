Туристы не сдаются: появилось интересное фото с пляжа в Кирилловке

Октябрьская прохлада не пугает туристов, обосновавшихся на побережье курорта на Азовском море.

Соответствующее фото появилось в социальных сетях.

На известном запорожском курорте Кирилловке была обнаружена туристическая палатка, установленная отдыхающими на берегу уже достаточно прохладного в это время года моря.

Как свидетельствует снимок, существенное похолодание не умаляет желания туристов отдохнуть на морском побережье.

На опубликованное в социальных сетях фото реагируют с юмором. "Октябрьский люкс на берегу со скидкой 50%", - предположил один из комментаторов.

Как сообщал "Апостроф", раньше в сети опубликовали фото и видео заснеженных Карпат в начале октября.