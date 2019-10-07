Украину продолжает засыпать снегом в начале октября: яркие фото и видео

В сети опубликовали фото и видео заснеженных Карпат в начале октября.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Украина сейчас".

Ранние осадки в виде снега на западе страны не редкость. Там часто зима приходит на несколько месяцев раньше календарной. Потому для Карпат характерна встреча осени и зимы, когда желтые листья на деревьях еще не опали, но уже их накрыло белым "покрывалом". Особенно снежит в горных районах, где всегда холоднее.

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Напомним, синоптики предупреждали украинцев, что в октябре будет много теплых дней, но морозы и мокрый снег неизбежны. Во второй половине месяца температура упадет и появятся осадки

Как сообщал "Апостроф", несмотря на то, что второй месяц осени только начался, в некоторых регионах Украины, уже успел выпасть снег.