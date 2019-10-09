Один из задержанных был в розыске: у Авакова раскрыли новые детали стычек полиции с ветеранами АТО

В Министерстве внутренних дел сообщили, кого и за что задержали после стычек с добровольцами на блокпосту в Кременной Луганской области.

Разъяснение по поводу инцидента опубликовано на официальной странице МВД в Facebook.

Как сообщают в министерстве, сотрудники полка "Миротворец" остановили колонну из более 25-ти автомобилей, которые следовали в город Золотое. Причиной остановки была

предусмотренная законодательством проверка документов.

"Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских. В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку", - утверждают в МВД.

В ведомстве также подтвердили, что один из спецназовцев совершил предупредительный выстрел в воздух, однако отрицают применение каких-либо спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских.

В министерстве также сообщили о двух задержанных после стычек с добровольцами.

"Один из задержанных - водитель авто, который совершил наезд на ногу спецназовца, другой - находился в розыске", - уточнили в ведомстве Арсена Авакова.

Кроме того, после осмотра автомобилей, направлявшихся в Золотое, сотрудниками полиции было изъято 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки оружие обещают вернуть владельцам.

В МВД также подтвердили, что колона продолжила движение в сторону Золотого.

Как сообщал "Апостроф", на блокпосту в городе Кременная Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами, которые пытаются проехать в Золотое.