"Бабье лето" задержится: синоптик заинтриговал украинцев прогнозом на октябрь

Потепление, которое начнется во второй декаде октября в Украине, задержится надолго.

Об этом заявил начальник Национального гидрометеорологического центра Украины Николай Кульбида, сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

По его словам, в этот период температура воздуха днем будет достигать +20 градусов, в некоторых областях на юге страны даже +25 градусов. Такая теплая погода продержится до 20-х чисел октября, после чего придет похолодание.

"В 20-х числах - 22, 23 и 24 октября - мы ожидаем волну холодного воздуха, которая придет к нам с северо-запада Европы. Она вызовет понижение даже дневной температуры до +8+10 градусов выше нуля в западных, северных и центральных областях", - сказал Кульбида.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", синоптики предупредили украинцев, что в октябре будет много теплых дней, но морозы и мокрый снег неизбежны. Во второй половине месяца температура упадет и появятся осадки.