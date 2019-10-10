Названа фамилия погибшего на Донбассе украинского морпеха

10 октября погиб старший матрос Юрий Владимирович Волк защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского .

"В районе проведения операции Объединенных сил защищая суверенитет и территориальную целостность Украины погиб наш собрат старший матрос Юрий Владимирович ВОЛК. Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти", - говорится в сообщении.

Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты выразил свое сочувствие родным и друзьям пехотинца.

Как сообщал "Апостроф", 8 октября, на Донбассе погиб украинский боец Андрей Батин.