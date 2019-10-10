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Пожелал смерти бойцам ВСУ: в Харькове разгорелся скандал вокруг музыканта-сепаратиста, фото

четверг, 10 октября 2019, 14:20
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Сотрудник Харьковского академического театра музыкальной комедии Петр Мальцев опубликовал в Facebook комментарий, в котором резко высказался в адрес участников операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание Newsroom.

На комментарий Мальцева обратила внимание активистка Анастасия Настенко. Она опубликовала скриншот комментария на своей странице и потребовала от Театра музкомедии отреагировать на него.

"Когда ж вас всех там перебьют-то, воины хреновы, и мы заживем мирно...стреляете по своим городам и называете это "перемогой"? Та объявите уже войну, нападите на ненавистную Россию. Не торгуйте с ней, как ваш босс Петя. Кого вы хотите победить? Почему вашего патриотизма хватает лишь на то, чтобы загнать стариков в подвалы", - написал Мальцев.

В Харьковском академическом театре музыкальной комедии подтвердили, что мужчина является их сотрудником. Согласно сайту учреждения, он работает в оркестре с 2011 года. По словам директора Игоря Коваля, публикация Мальцева является его личным мнением и театр не разделяет такую позицию.

"Мы с ним сегодня говорили во время репетиции, я спросил: "Что ты такое пишешь? Зачем ты оскорбляешь воинов?" Он говорит, что это его мнение и это не призыв к сепаратизму. Мы не поощряем подобных высказываний и будет решать вопрос о лишении Мальцева определенных поощрений. Наш театр всегда поддерживал единство страны, в нашей программе есть множество украинских постановок", - рассказал Игорь Коваль.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Межрегиональной академии управления персоналом (Киев) произошел конфликт профессора с сепаратистскими взглядами со студенткой-патриоткой.

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