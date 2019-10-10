Сеть повеселила забавная фотожаба с Зеленским и "разбойником" Богданом

В сети продолжают шутить по поводу нового имиджа главы Офиса президента Андрея Богдана, который отрастил себе бороду.

На одной из "гуляющих" по сети фотожаб авторы акцентировали внимание на внешнем "сходстве" Андрея Богдана и олигарха Игоря Коломойского.

В качестве материала для фотожабы использовали фото из зала заседаний Верховной Рады, на котором президент Владимир Зеленский что-то говорит главе своего офиса.

"Сбрей бороду, разбойник! Ты мне с бородой Валерьевича напоминаешь", – дописали авторы картинки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сам Игорь Коломойский также недавно сменил имидж, сбрив свою бороду. В таком виде он появился на матче баскетбольного клуба "Днепр", в котором дебютировал его сын Григорий.