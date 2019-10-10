Зима намекает: появились свежие фото засыпанных снегом Карпат

По состоянию на 9 октября в Карпатах гора Поп Иван Черногорский укрыта снегом, а температура воздуха достигает +1.
Об этом сообщается в группе "Черногорский горный поисково-спасательный мост" в Facebook.
"По состоянию на 14:00, 09.10.2019 на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер Северо-Западный 10 м/с, температура воздуха + 1 °С" - говорится в сообщении.
Стоит заметить, что в этом году зима пришла в Карпаты раньше, чем обычно.
Как сообщает "Апостроф", 5 октября в Украине выпал снег - снежный покров заметили в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский.
Кроме того, снег удивил украинцев в сентябре не только в Карпатах. В сети показали фотографию из очередного украинского города, который наблюдал за необычными осадками как для начала осени.