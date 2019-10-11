Боевики уже забывают своих "героев": появилось забавное фото с ликвидированным "Гиви"

На Донбассе ошиблись в написании фамилии своего "героя" - ликвидированного боевика по кличке "Гиви".

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

Боевики снова эксплуатируют детей на временно оккупированных территориях Донбасса. На этот раз их одели в военную форму и дали в руки портреты ликвидированных боевиков незаконных вооруженных формирований.

Однако в этом оказался также "провал". Фамилию убитого Михаила Толстых "Гиви" написали неправильно. Под его фото на портрете указано "Толстыкин".

"Наглядный пример как херои Фейкляндии уходят в забвение. Фамилию "Гиви" уже пишут Толстыкин вместо Толстых. Еще пару лет и вообще не вспомнят об автомойщиках, продавцах окороков и обычных грабителей", - написал Штефан.

Напомним, один из главарей боевиков так называемой ДНР Михаил Толстых, известный как "Гиви", был ликвидирован украинскими спецслужбами.

Как сообщал "Апостроф", так называемое МГБ ДНР опубликовало видео с неким Дмитрием Батраком, которого боевики сделали крайним в ликвидации одного из лидеров боевиков Михаила Толстых "Гиви".