Ликвидация Гиви: боевики показали видео с "агентом СБУ"

Так называемое МГБ ДНР опубликовало видео с неким Дмитрием Батраком, которого боевики сделали крайним в ликвидации одного из лидеров боевиков Михаила Толстых "Гиви".

На видео мужчина рассказывает, как его якобы задержали для проверки на одном из КПП, а после агент СБУ предложил ему сотрудничество в обмен на передачу информации с оккупированных боевиками территорий.

Батрак рассказывает, что якобы передавал украинским спецслужбам снимки конкретных зданий с оккупированных территорий, а также купил и передал сим-карты мобильного оператора "Феникс".

Сообщается, что Батрак получил 12 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский журналист рассказал, кто стоит за ликвидацией "Гиви".

Как известно, Толстых был ликвидирован 8 февраля 2017 года.